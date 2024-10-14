Минтранс Подмосковья организовал взаимодействие с ведомствами для работы зимой

Минтранс Московской области взаимодействует с оперативными службами и другими министерствами в подготовке к зиме. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья — министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

«Для оперативного взаимодействия созданы чаты с „Мострансавто“, ГИБДД, Минэнерго. На зиму 2024 — 2025 годов совместно с министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору разработали порядок взаимодействия», — рассказал Алексей Гержик в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Ведомства анализируют поступающие жалобы с целью выявления приоритетности работ и проводят совместные штабы с городскими округами.

Главам было поручено сформировать штаб до 1 ноября этого года. Его задача — ежедневно, круглосуточно контролировать обращения жителей, устранять замечания и контролировать выход техники.

Кроме того, Гержик рассказал, что на текущий зимний период 2024–2025 гг. было закуплено 60 пескоразбрасывателей для обработки тротуаров. Покупка позволит сократить время обработки тротуаров в 3 раза — с 10 до 3 дней. В закупках находятся роторы и щетки для очистки тротуаров — 340 единиц. С их помощью планируется усилить механизированную уборку. До 1 декабря администрации обеспечат МБУ малой механизацией.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил интенсивность работы по уборке снега.

«Каждая зима — это большая работа коммунальных, дорожных служб, и нам очень важно действовать слаженно», — сказал глава региона.