Минтранс Подмосковья назвал три самых частых вида ДТП на дорогах

Минтранс Подмосковья рассказала, что самые частые виды ДТП на дорогах в июне — это столкновения, наезды на пешеходов и съезды с дороги. Об этом сообщает пресс-служба ведомства региона.

С начала июня в регионе зафиксировано 111 столкновений, в которых погибли 19 человек, а 138 получили травмы разной степени тяжести. Также в области с начала месяца произошло 46 наездов на пешеходов как на переходе, так и вне перехода и 22 съезда с дороги.

В ведомстве пояснили, что невнимательность, неправильный выбор скоростного режима и усталость могут послужить причиной столкновения. Сейчас многие едут в дальние поездки, в том числе в ночь, и часто не делают остановки на отдых — их желательно делать каждые 2-3 часа на специально оборудованных площадках.

«Собираясь в дальнюю поездку на машине, обязательно выспитесь. Если вы единственный водитель, не пытайтесь преодолеть весь маршрут без остановок. Чем дольше вы за рулем без перерыва, тем ниже концентрация, а риск попасть в ДТП растет. Если почувствовали усталость, остановитесь на ближайшей заправке или площадке отдыха, поспите и уже с новыми силами отправляйтесь в путь», — добавили в ведомстве.

Также обязательно следует оценивать дорожную ситуацию, не маневрировать, держать безопасную дистанцию и скоростной режим. При поломке или ДТП незамедлительно звонить в 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.