Минтранс Подмосковья напомнил правила провоза животных в автобусах Мострансавто

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Пассажиры автобусов Мострансавто должны соблюдать требования к перевозке питомцев: небольших животных можно провозить бесплатно, а собак средних и крупных пород — за плату, в намордниках и на коротких поводках, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Правила перевозки домашних животных в автобусах Мострансавто помогают обеспечить безопасность, комфорт пассажиров и чистоту в салоне. Компания подведомственна министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Небольших питомцев, включая кошек, собак декоративных пород и птиц, разрешено перевозить бесплатно. Маленьких собак можно держать на руках, кошек и птиц — в переносках. Сумма длины, ширины и высоты переноски не должна превышать 120 см.

Собак средних и крупных пород перевозят в намордниках и на коротких поводках. Провоз оплачивается по тарифам для ручной клади: в городском сообщении — 73 рубля, на пригородных маршрутах — 73 рубля до 25 км включительно, 146 рублей свыше 25 до 50 км включительно и 219 рублей свыше 50 км.

«Комфорт в общественном транспорте складывается из простых вещей. Когда владелец животного заранее готовит переноску или намордник, поездка проходит спокойно для всех», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Собаки-поводыри, сопровождающие пассажиров с нарушениями зрения, перевозятся бесплатно. Животное должно быть в наморднике, на поводке и иметь специальный опознавательный знак.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья размещается в официальном канале министерства в МАКС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что удобство населения для властей имеет огромное значение, поэтому в регионе стараются регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто».

«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. Только «Мострансавто» ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение», — заявил Воробьев.