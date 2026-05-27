Минтранс Подмосковья напомнил правила езды на самокатах

Министерство транспорта Московской области в преддверии лета напомнило жителям Подмосковья о необходимости соблюдать правила дорожного движения при использовании самокатов и других средств индивидуальной мобильности, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Летом на дорогах региона увеличивается количество автомобилей, мотоциклов, велосипедов и самокатов. При росте трафика повышается и риск дорожно-транспортных происшествий, поэтому пользователям средств индивидуальной мобильности важно быть особенно внимательными.

В ведомстве подчеркнули, что на одном самокате должен находиться только один человек. Запрещено ездить в состоянии опьянения. Необходимо уважать всех участников движения, не создавать помех пешеходам и автомобилистам, не развивать высокую скорость и не использовать звуковой сигнал без необходимости.

Переходя дорогу по пешеходному переходу, следует обязательно спешиваться и вести самокат рядом. Также важно правильно парковать транспорт, не оставляя его посреди проезжей части или тротуара. В министерстве рекомендуют воздержаться от поездок в сильный дождь и ветер.

Родителям напомнили, что детям опасно кататься на самокатах по дорогам общего пользования без сопровождения взрослых. Им необходимо обеспечить защитную экипировку и выбирать для катания специальные площадки и безопасные зоны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.