Минтранс Подмосковья напомнил о правилах в праздники

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвало водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения в предстоящие праздничные выходные. В регионе ожидается снег, что требует особой осторожности на дорогах, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В преддверии выходных министерство обратилось ко всем участникам дорожного движения с напоминанием о необходимости строгого соблюдения ПДД. Водителям рекомендовали отказаться от поездок в нетрезвом виде, не превышать скорость, не отвлекаться на телефон и соблюдать дистанцию. Особую осторожность следует проявлять на поворотах и перед пешеходными переходами.

«Исключите вождение в нетрезвом виде, так как это является не только серьезным правонарушением, но и может повлечь за собой ДТП с летальным исходом. Строго соблюдайте правила, не превышайте скорость. Обязательно носите вечером световозвращатели и будьте аккуратны, переходя проезжую часть. Не оставляйте детей одних без присмотра, следите, чтобы они катались на санках, тюбингах и ватрушках в безопасных местах и не выезжали на дороги общего пользования», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В связи с прогнозируемым снегом автомобилистам советуют заранее учитывать погодные условия перед поездкой. Пешеходам рекомендуют переходить дорогу и железнодорожные пути только в установленных местах, убедившись в отсутствии приближающегося транспорта, и избегать прогулок вблизи проезжей части в состоянии алкогольного опьянения.

Любителям зимнего отдыха напомнили о запрете выезда на дороги общего пользования на квадроциклах и снегоходах, а также о недопустимости крепления тюбингов и «ватрушек» к автомобилям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.