Дорожная обстановка в Московской области в среду вечером составляет 7 баллов

В среду вечером загруженность дорог Московской области составляет 7 баллов. Водителям следует не превышать скорость и соблюдать дистанцию, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Киевском, Калужском, Волоколамском, Рязанском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Рублево-Успенском, Щелковском, Носовихинском, Минском, Мякининском, Каширском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Минтранс Подмосковья призывает автомобилистов быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.