Минтранс Подмосковья: дорожная обстановка в Московской области вечером 17 июня

В понедельник вечером, 17 июня, загруженность дорог Московской области составляет 6 баллов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону области на Ленинградском, Киевском, Дмитровском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Рублево-Успенском, Щелковском, Носовихинском, Минском, Мякининском и Каширском шоссе, а также на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы и деревни Павловское.

Водителям необходимо внимательно и аккуратно быть на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

В связи с ухудшение погодных условий рекомендуется не парковаться и не стоять у шатких конструкций и под деревьями, по возможности минимизировать поездки на личном транспорте.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.