Минтранс Подмосковья: дорожная обстановка в Московской области вечером 11 июня
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Во вторник вечером, 11 июня, загруженность дорог Московской области составляет 5 баллов. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса Подмосковья.
Основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Новорижском, Рублево-Успенском, Новорязанском, Пятницком, Горьковском, Мякининском, Дмитровском, Волковском, Можайском шоссе, а также на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы.
Водителям необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.
«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.