Минтранс Подмосковья: дорожная обстановка в Московской области вечером 11 июня

сегодня в 19:36

Во вторник вечером, 11 июня, загруженность дорог Московской области составляет 5 баллов. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Новорижском, Рублево-Успенском, Новорязанском, Пятницком, Горьковском, Мякининском, Дмитровском, Волковском, Можайском шоссе, а также на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы.

Водителям необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.