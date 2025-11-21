Минтранс планирует повысить возрастной ценз для пользователей СИМ до 16 лет

Представитель Минтранса России Николай Чередниченко заявил, что вопрос о необходимости водительских прав для управления средствами индивидуальной мобильности (СИМ) в настоящее время не рассматривается, сообщает ТАСС .

«Минтранс России однозначно поддерживает введение дополнительного регулирования средств индивидуальной мобильности, в том числе и частных. Пока речи о том, что они должны иметь права, у нас нет», — пояснил он на заседании в Совете Федерации.

Вместе с тем ведомство совместно с МВД разработало изменения в дорожную карту по регулированию СИМ, согласно которым все виды электросамокатов — как кикшеринговые, так и частные — подлежат обязательной регистрации. Также в перспективе планируется обсуждение повышения минимального возраста пользователей с 14 до 16 лет для передвижения по дорогам общего пользования. При этом в парках и рекреационных зонах возрастные ограничения действовать не будут.

Официальный статус средств индивидуальной мобильности был закреплен за электросамокатами, гироскутерами и моноколесами в ПДД в марте 2023 года.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.