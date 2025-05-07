Минтранс контролирует работу самолетов в условиях ограничений

Минтранс совместно с Росавиацией контролирует работу воздушного транспорта в условиях, когда есть ограничения на прием и отправку самолетов в ряде аэропортов. Об этом « Ведомостям » рассказали в министерстве.

Заместитель министра транспорта России Владимир Потешкин организовал заседание координационного штаба по ситуации с организацией авиационных перевозок в майские праздники. Повод — введение ограничений на функционирование некоторых аэропортов, а также сбои в расписании авиационных компаний РФ и заграничных.

Потешкин напомнил, что авиаперевозчикам необходимо соблюдать федеральные авиационные правила. В случае появления спорных моментов, они должны решаться в пользу пассажиров. Например, нельзя, чтобы люди длительное время сидели в самолете. Подобные инциденты должны решаться оперативно.

Ночью украинские боевики попытались обстрелять Россию беспилотниками. Из-за атаки дронов аэропорты, обслуживающие Московский регион, ввели ограничения на прием и выпуск самолетов.

Из-за этого многие рейсы были перенесены или отменены. Некоторые авиакомпании не предоставляли пассажирам питание и отель.