Министр транспорта Подмосковья представил законодательные инициативы на Всероссийском форуме в Санкт-Петербурге

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин представил пять законодательных инициатив от министерства на всероссийском форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ», которая проходит в Санкт-Петербурге 23–25 апреля. Об этом сообщила пресс-служба министерства министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Конкурсы на пассажирские перевозки нужно полностью перевести в электронную форму. Кроме того, среди актуальных вопросов — доступ новых компаний к торгам, которого они лишены, не имея опыта. Нужны изменения в законодательстве с точки зрения требований к участникам госзакупок из разных сфер строительства. Почему компания, построившая школу, не имеет права построить дорогу? Нужно также предусмотреть требования к материально-техническим ресурсам и рабочим при закупках на содержание дорог. Сейчас здесь одна метрика: опыт. Нужна еще одна, по наличию машин, механизмов и дорожных рабочих» — отметил министр.

Пятым предложением стало представление заказчикам права запрашивать обеспечение на полную сумму аванса при полном казначейском сопровождении контрактов.

Так, опираясь на опыт Московской области, других регионов и стран, министром было озвучено пять инициатив, которые облегчат и структурируют проведение конкурсов, закупок и устранят проблемы обеспечения контрактов.

В этом году Московская область выступает экспертным партнером ХХ юбилейного Всероссийского Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ». Стенд Подмосковья традиционно представлен Комитетом по конкурентной политике региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.