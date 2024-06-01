Между Петербургом и Симферополем запустили новый автобусный маршрут

Между Санкт-Петербургом и Симферополем запустили новый автобусный маршрут. Всего пассажирам предстоит находиться в пути примерно сутки, сообщает Агентство Бизнес Новостей со ссылкой на петербургский комитет по транспорту.

Петербуржцы смогут ездить в столицу Крыма по субботам в 07:00, отправление — с автовокзала на Обводном канале. Автобус доберется до Симферополя к 21:00 следующего дня, воскресенья.

В обратный путь в Северную столицу пассажиры могут отправиться на том же автобусе. Посадка станет производиться по понедельникам, в 19:00 по местному времени.

В правительстве Петербурга отметили, что соответсвующее расписание будет действовать весь период работы межрегиональных маршрутов.