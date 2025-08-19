Метро станет еще ближе к Балашихе

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале строительства станции «Гольяново» Арбатско-Покровской линии метро. «Гольяново» станет новой конечной станцией после «Щелковской», которая пользуется большой популярностью у жителей Балашихи как ближайшая станция метро к городскому округу, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Проект будущей станции был утвержден в 2021 году. Подготовительные работы стартовали в ноябре прошлого года, а сегодня строительство вошло в активную стадию. Первый тоннелепроходческий щит на участке «Щелковская» — «Гольяново» начнет работу уже в ноябре.

Станция будет мелкого заложения — около 11 метров под землей. Для пассажиров оборудуют одну островную платформу, а за ней разместят оборотные тупики для поездов.

Открытие «Гольяново» запланировано не ранее 2028 года. Реализация проекта значительно улучшит транспортную доступность для жителей восточных районов столицы и Балашихи, многие из которых ежедневно добираются на работу и учебу в Москву.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.