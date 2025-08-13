Мешает обзору: будут ли штрафовать за «иранскую тонировку»

«Иранская тонировка» действительно ухудшает обзор для водителя. С ней будут бороться путем штрафов, заявил РИАМО автоэксперт Максим Егоров.

«Когда запретили тонировку, автомобилисты начали хитрить. Стала появляться тонировка на магнитах, присосках, даже на втором выдвижном стеклопакете. Это все нарушение закона. В том числе это препятствует обзору, особенно всякие сетки и решетки, они очень сильно искажают обзор водителя», — сказал Егоров.

Он напомнил, что даже во времена, когда в России тонировка была разрешена, с точки зрения безопасности она изменяла светопропускаемость лобового стекла и искажала обзор для водителя. С новым способом затемнения стекол будут бороться с помощью штрафных санкций.

«Иранская тонировка» — это скрученная в рулон пленка на присосках со светопропускаемостью 5, 10 или 15%. Изначально ее использовали водители большегрузов во время стоянки. Также ей пользовались во время парковки вместо фольгированных солнцезащитных шторок.