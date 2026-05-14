Мэрия Новосибирска пригрозила запретом электросамокатов

Администрация Новосибирска может полностью запретить аренду электросамокатов, если операторы не решат проблемы с хаотичной парковкой и нарушениями правил. Об этом заявили представители мэрии и Госавтоинспекции, сообщает atas.info .

Первый заммэра Иосиф Кодалаев на конференции ТАСС заявил, что жителей возмущают самокаты, оставленные вне парковочных зон, а также игнорирование правил благоустройства.

По его словам, пользователи не спешиваются на пешеходных переходах, ездят по двое и обходят возрастные ограничения. Компании должны активнее штрафовать и блокировать нарушителей. В противном случае власти готовы в одностороннем порядке расторгнуть соглашения с операторами.

Замначальника Госавтоинспекции Андрей Кузнецов сообщил, что аварийность с участием электросамокатов вызывает опасения. В 2023 году в городе произошло 99 ДТП: погибли два человека, 102 получили травмы. С апреля текущего сезона зарегистрировано 14 аварий, в которых пострадали 14 человек и один погиб.

