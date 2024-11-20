Mercedes-Benz главы Башкортостана Хабирова набрал штрафов на 14 тыс руб за день

Служебный автомобиль главы Башкортостана Радия Хабирова набрал штрафов на 14 тыс. рублей за один день. Водитель превысил скорость, сообщает Mash .

Хабиров ездит на Mercedes-Benz. За 29 октября машина набрала штрафов на 14 тыс. рублей. Отмечается, что в это же время в Уфе проходил Кубок России по греко-римской борьбе.

В этот день автомобиль разогнался до более 140 км/ч. Ехал он в сторону Центра Римы Баталовой. Такую же скорость автомобиль развил и по проспекту Салавата Юлаева, и по трассе Уфа-Оренбург.

Всего с 10 октября по 19 ноября автомобиль Хабирова попал на 33 камеры. В общей сложности за это время глава Башкортостана получил штрафов на сумму 32 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что штрафы за нарушения ПДД вырастут в 2025 году. Подробности представлены в материале РИАМО.