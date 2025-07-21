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Массовые отмены и задержки рейсов продолжаются в России

Массовые отмены и задержки авиарейсов в России продолжаются. В аэропорту Шереметьево отменили уже 75 рейсов, 140 были перенесены, сообщает Baza .

17 рейсов отменили и перенесли в аэропорту Внуково. В Домодедово задержали 22 вылета, в Жуковском — 5.

Минимум 22 рейса пришлось принять в петербургском Пулково из-за введенных временных ограничений в столичных аэропортах. Все службы переведены в усиленный график работы.

Ограничения вводились из-за очередной атаки вражеских беспилотников. Около 03:00 все четыре международных аэропорта Московского авиаузла — Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево — возобновили нормальную работу.

Из-за атак дронов в аэропортах Московского авиационного узла 19 и 20 июля были отменены более 300 прилетов и вылетов. Большинство переносов рейсов пришлось на 20 июля.