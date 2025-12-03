Масштабный сбой на МЦД-4: на станции «Переделкино» сломалась электричка
Фото - © РИА Новости, Рамиль Ситдиков
В среду прервалось движение поездов на участке Внуково — Солнечная четвертого Московского центрального диаметра, сообщает Telegram-канал «Подслушано МЦД-4 | „Апрелевка“ — „Железнодорожная“ МЦД4».
По предварительной информации, причиной остановки движения составов на линии стала неисправность поезда № 6782 по платформе Переделкино.
С 16:30 нет движения поездов на участке Внуково — Солнечная D4. Также ожидаются массовые задержки, отмены и сокращения в графике курсирования составов.
По данным приложения «Яндекс. Электрички», сейчас нет движения поездов на участке МЦД-4 Внуково — Солнечная по второму пути в сторону Москвы и Железнодорожного. Ожидаются значительные задержки, а после 18 часов также будут задержки и в обратную сторону. Еще возможны внеплановые отмены электричек.
