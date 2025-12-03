Масштабный сбой на МЦД-4: на станции «Переделкино» сломалась электричка

По предварительной информации, причиной остановки движения составов на линии стала неисправность поезда № 6782 по платформе Переделкино.

С 16:30 нет движения поездов на участке Внуково — Солнечная D4. Также ожидаются массовые задержки, отмены и сокращения в графике курсирования составов.

По данным приложения «Яндекс. Электрички», сейчас нет движения поездов на участке МЦД-4 Внуково — Солнечная по второму пути в сторону Москвы и Железнодорожного. Ожидаются значительные задержки, а после 18 часов также будут задержки и в обратную сторону. Еще возможны внеплановые отмены электричек.

