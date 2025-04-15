Масштабный ремонт региональных дорог стартовал в Подмосковье

В Московской области стартовал ремонтный сезон 2025 года — дорожники приступили к ремонту покрытия. Работы ведутся на 39 участках дорог, три из них ремонтируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Благоприятная погода в Подмосковье позволила приступить к ремонту дорожной сети — работы идут на 39 участках муниципальных и региональных дорог. Уже уложено более 14 тысяч кв. метров нового и отфрезеровано более 77 тысяч кв. метров старого покрытия, также на ряде дорог меняют бортовой камень. Все работы будут идти в установленном графике, при укладке покрытия дорожники будут применять асфальтобетонные смеси ЩМА-16 и А16ВН», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

На региональной сети работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Специалисты Мосавтодора фрезеруют покрытие на подъезде к деревне Зименки-1 в м. о. Зарайске, ул. Луховицкой в Луховицах и на участке дороги от д. Красновские Выселки до поворота на с. Аннино в м. о. Серебряные Пруды. А на муниципальной сети сейчас ремонтируют городские улицы: ул. Радченко в Павловском Посаде, ул. Строителей в Люберцах и на ул. Садовой в Ногинске.

Программа ремонта традиционно формировалась в течение года по итогам обследования дорожной сети с учетом разрушения покрытия, интенсивности движения и заторов в часы пик, также учитывались обращения жителей региона.

Всего в ремонтном сезоне 2025 года планируется отремонтировать более 1,4 тыс. участков дорог длиной порядка 1,5 тыс. км. Ознакомиться с программой ремонта можно на сайте Минтранса Подмосковья.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.