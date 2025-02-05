Масштабный ремонт дворов и пешеходных дорог запланирован в Реутове

В городском округе Реутов на этот год запланировали работы по ремонту дворовых территорий и пешеходных коммуникаций, которые охватят сразу несколько крупных улиц, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В список дворов, которые приведут в порядок вошли следующие адреса: дома 9, 11 и 13, 15, 17 по Юбилейному проспекту, а также дом 6 по улице Октября; территория у дома 7 на Советской улице; Дворы на проспекте Мира у дома 25/21 и улице Гагарина, 19; дворовая территория на улице Дзержинского, 5к2 и Комсомольской, 1; двор на Южной, д. 2; Садовый проезд, 4 и 5; дворовое пространство у дома 2 на улице Победы и дома 5 на проспекте Мира, а также дом 3 по проспекту Мира. Дворовые территории у домов 8, 10, 12 и 14 по улице Калинина, и у домов 20, 20а, 22 к1, 22 и 24 на Советской улице.

Ремонт включает в себя выполнение работ замене асфальтового покрытия на проезжих частях и тротуарах и создание новых пешеходные коммуникации на придомовой территории. Также во дворах заменят и установят садовые и дорожные борты. Кроме того, на придомовой территории проведут благоустройство, а именно уложат газон и высадят кустарники.

Крайне важными для создания и поддержания комфортной городской среды являются удобные тротуары и пешеходные дорожки. В список ремонта этого года вошли объекты по следующим адресам: дорожка от дома 13 по проспекту Мира до дома 2 к 1 по улице Победы; от дома 31 на улице Ленина до одноименной автобусной остановки; дорожка от дома 9 до дома 10 по Лесной улице; от дома 2 по Молодежной до 2а по Юбилейному проспекту и от дома 6 до дома 9 по Юбилейному проспекту.

Также в порядок приведут два участка тропиночной сети от дома 16 до дома 12 по улице Некрасова и два участка от дома 52 до дома 54 по Юбилейному проспекту. Станет удобнее дорожка от дома 8 по улице Октября до станции МЦД и тропы от дома 2 до дома 2 к1, а также от дома 3 до дома 2 на Юбилейном проспекте.

Городское пространство Реутова развивается и с каждым годом становится комфортнее и привлекательнее.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.