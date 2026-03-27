Машинисты МЦД и паровозов рассказали о своей профессии

В России 27 марта отмечают День работников локомотивных бригад. Машинисты Центральной пригородной пассажирской компании рассказали о своей работе и мечтах, сообщает «Вечерняя Москва» .

Машинист ЦППК Руслан Сафин управляет поездами на третьем Московском центральном диаметре. За карьеру он водил грузовые и пассажирские составы и отмечает, что современные «Иволги» и ЭП2Д обеспечивают комфорт не только пассажирам, но и бригаде.

«Машинист должен знать и чувствовать, где лучше сбросить скорость на спуске, а где — чуть добавить на подъеме», — сказал Руслан Сафин.

Машинист МЦД-1 Юрий Христолюбов работает с 2021 года. В 2025 году он стал победителем профессионального конкурса. Сейчас водит «Иволги», обучает молодых сотрудников и планирует стать машинистом-инструктором.

«Быть машинистом — это особая миссия, призвание», — говорит Юрий Христолюбов.

Машинист первого класса Александр Балашов пришел в компанию в 2016 году и участвовал в запуске МЦД-4. Он подчеркнул, что работа требует высокой ответственности и слаженности бригады.

В депо «Подмосковная» у платформы «Красный Балтиец» машинист-инструктор Сергей Бендюков восстанавливает и водит исторические паровозы, включая машину 1896 года и магистральный П-36.

«Это уникальное место в нашей стране, где эксплуатируются и восстанавливаются старые локомотивы», — рассказал Сергей Бендюков.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.