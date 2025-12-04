Маршруты наземного транспорта скорректируют в разных частях Москвы с 6 декабря

С 6 декабря более чем в 30 районах столицы скорректируют трассы 16 маршрутов автобусов и электробусов. Ввод новых инфраструктурных объектов в эксплуатацию сократит время пассажиров в пути, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Благодаря новой выделенной полосе на улице Генерала Сандалова автобусы и электробусы маршрутов №318, 384 и 384к будут быстрее довозить пассажиров до станций метро «Динамо» и «Петровский Парк» без разворота на Ленинградском проспекте.

Электробусы №733 в сторону станции метро «Крылатское» последуют через улицу Багрицкого. Жители района, работники и посетители центра женского здоровья получат современный транспорт в пределах пешей доступности.

Будут объединены маршруты №с289 и 248 в с289. Таким образом удастся улучшить беспересадочные социальные связи в районах Можайский и Фили-Давыдково. Жителям Беловежской улицы будет удобнее добираться до Кунцевского рынка и МФЦ «Можайский», станций МЦД-1, Арбатско-Покровской и Филевской линий метро.

В Щербинке автобусы и электробусы маршрутов №925, 940, с949, 969, 969к и 998 поедут по новой выделенке. В результате время в пути до станции МЦД Щербинка сократится на 4 мин. Также на остановке «Улица Степана Эрьзи» можно будет совершить бесплатную пересадку между всеми местными маршрутами.

В Жулебине маршрут №м79 пойдет по новым улицам района. У жителей появится частый маршрут до метро и МЦК, беспересадочная связь магистрального маршрута с районами Выхино, Кузьминки, Текстильщики и Южнопортовый.

Для сокращения интервалов движения до ТК «Садовод» изменят маршруты №739 и 739к. Маршрут №739 пойдет только до 6-го микрорайона Жулебина, а маршрут № 739к будет курсировать чаще, новая трасса пройдет через станцию метро «Жулебино», улицы Авиаконструктора Миля и Генерала Кузнецова, появятся новые остановки.

«С 6 декабря скорректируем 16 маршрутов автобусов и электробусов в разных районах города. Транспорт будет ходить чаще, также перенесем остановки ближе к станциям метро, социальным объектам и крупным центрам притяжения. По будням на маршрутах будет работать более 90 современных автобусов и электробусов российского производства. Мы продолжаем развивать сеть наземного транспорта в столице и сокращать время в пути для пассажиров по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», — сказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Развитие московского транспорта

Кроме того, пассажиры всех городских маршрутов, пригородных маршрутов московского транспорта проекта «Москва — область» могут оценить их работу и поучаствовать в масштабном исследовании по работе столичных автобусов и электробусов. QR-код для прохождения опроса расположен в каждом столичном автобусе у кабины водителя, а также напротив второй двери. Кроме того, пройти опрос можно по ссылке.

В соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Москве большое внимание уделяется модернизации социальной и коммунальной инфраструктуры, в том числе увеличению количества удобных маршрутов городского транспорта и обновлению подвижного состава. Кроме того, в рамках нацпроекта мегаполис приступил к развитию Центрального транспортного узла. Он станет единым контуром с предсказуемым пригородным железнодорожным транспортом для более чем 30 млн жителей 11 регионов РФ.

