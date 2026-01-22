Маршруты наземного транспорта изменятся в 4 округах столицы с 24 января

24 января скорректируют маршруты на севере, западе и юге столицы, а также в Новой Москве. Электробусы и автобусы теперь будут подъезжать ближе к новым жилым кварталам и объектам транспортной инфраструктуры, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В СВАО наземный транспорт районного маршрута №746 и социальных маршрутов №560, 560к и 843 начнет останавливаться ближе к выходу 2 станции метро «Физтех». Появятся остановки в ЖК «Северная слобода» и на бульваре Академика Ландау.

Также на северо-востоке автобусы №843 поедут через «Северную слободу» вместо участка на Дмитровском шоссе.

В ЮАО для районного маршрута №844 и социальных маршрутов №с823, с823а и с827 остановку «Ереванская улица, 28» в сторону МЦД Москворечье перенесут ближе к перекрестку с Каспийской улицей.

В ЗАО районные маршруты автобусов №120 и 688 продлят до нового крупного ЖК «Мичуринский парк». Теперь жителям будет удобнее добираться до ближайшей станции метро «Озерная».

В ТиНАО благодаря открытию новой дороги автобусы №с999 поедут до метро Новомосковская. Теперь будет легче доехать до Троицкой и Сокольнической линий метро, а также крупных социальных объектов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы корректируем сеть маршрутов наземного транспорта, чтобы поездки пассажиров становились еще комфортнее. С 24 января мы скорректируем 11 направлений автобусов и электробусов в разных районах и округах столицы. У жителей крупных жилых кварталов появятся прямые маршруты до ближайших станций рельсового каркаса, а автобусы и электробусы будут останавливаться ближе к домам», — рассказал Ликсутов.

В соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Москве большое внимание уделяется модернизации социальной и коммунальной инфраструктуры, в том числе увеличению количества удобных маршрутов городского транспорта и обновлению подвижного состава.

Кроме того, в рамках нацпроекта Москва приступила к развитию Центрального транспортного узла. Он станет единым контуром с предсказуемым пригородным железнодорожным транспортом для более чем 30 млн жителей 11 регионов России.

