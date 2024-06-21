Маршруты «Мострансавто» синхронизировали с расписанием электропоездов в Подмосковье

С 24 июня по просьбам жителей Богородского и Щелковского округов на маршруте № 34 «Ногинск — Обухово — ст. Монино» расписание автобусов синхронизируют с движением электропоездов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В ведомстве отметили, что это позволит пассажирам комфортнее и быстрее пересесть с одного вида транспорта на другой.

В расписании перенесут рейс от вокзала с 18-05 на 17-55, а рейс от ст. Монино с 19-00 на 18-55.

С актуальным расписанием движения автобусов пассажиры могут ознакомиться на официальном сайте АО «Мострансавто» или воспользоваться виртуальным помощником «Мострансавто» по номеру телефона 8 (800) 700 31 13.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил, что в регионе регулярно обновляют парк автобусов.

«В Подмосковье работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сообщил Воробьев.

В регионе ввели безналичную оплату автобусов. Губернатор в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.