Маршрут № 441 из Жуковского вошел в топ-5 маршрутов Мострансавто до аэропортов

Автобусный маршрут № 441 «Жуковский — Котельники» вошел в пятерку самых востребованных среди 16 маршрутов Мострансавто до аэропортов. С начала 2026 года пассажиры совершили на нем более 578,9 тыс. поездок, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Маршрут № 441 «Жуковский (5 мкр.) — м. Котельники» обеспечивает сообщение с аэропортом Жуковский. С начала 2026 года на нем совершено более 578,9 тыс. поездок — он вошел в пятерку лидеров по пассажиропотоку среди 16 маршрутов Мострансавто до аэропортов.

Всего за этот период пассажиры совершили более 7,9 млн поездок на автобусах компании, связывающих города Московской области с аэропортами Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский.

Мострансавто напомнило о правилах провоза ручной клади и багажа. Ручную кладь можно провозить бесплатно, если сумма ее длины, ширины и высоты не превышает 120 см. За багаж размером до 180 см по сумме трех измерений взимается отдельная плата.

В городском сообщении провоз багажа стоит 73 рубля. В пригородном тариф зависит от расстояния: до 25 км включительно — 73 рубля, свыше 25 до 50 км включительно — 146 рублей, свыше 50 км — 219 рублей.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале министерства в МАКС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что удобство населения для властей имеет огромное значение, поэтому в регионе стараются регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто».

«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. Только «Мострансавто» ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение», — заявил Воробьев.