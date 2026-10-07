Маршрут № 21 из Лобни лидирует среди аэропортовых маршрутов Мострансавто

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Пассажиры с начала года совершили более 2,1 млн поездок на маршруте № 21 «Лобня (мкр. Южный) — Шереметьево». Он стал лидером по пассажиропотоку среди маршрутов Мострансавто, ведущих в аэропорты, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Более 2,1 млн пассажиров с начала года воспользовались маршрутом № 21 «Лобня (мкр. Южный) — Шереметьево». Он лидирует по пассажиропотоку среди маршрутов Мострансавто, следующих до аэропортов.

Автобусы регулярно отправляются от станции Московских центральных диаметров Лобня до аэропорта Шереметьево. Маршрут позволяет планировать поездку с учетом времени вылета.

Пассажиры могут бесплатно провозить ручную кладь, если сумма ее длины, ширины и высоты не превышает 120 см. За багаж размером до 180 см по сумме трех измерений взимается отдельная плата.

В городском сообщении провоз багажа стоит 73 рубля. На пригородных маршрутах плата зависит от расстояния: до 25 км включительно — 73 рубля, свыше 25 до 50 км включительно — 146 рублей, свыше 50 км — 219 рублей.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале министерства в МАКС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что удобство населения для властей имеет огромное значение, поэтому в регионе стараются регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто».

«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. Только «Мострансавто» ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение», — заявил Воробьев.