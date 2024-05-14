В Ступине улучшилась транспортная доступность для жителей деревни Дубечино, так как маршрут автобуса № 48 «Михнево — Новый Быт» продлили до их населенного пункта, сообщается на официальном сайте администрации округа.

«Расширение маршрута стало возможным благодаря совместной работе с жителями деревни Дубечино. Это позволит улучшить транспортную доступность для жителей, где расположены важные социальные объекты, такие как школа, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Автобусы, следующие по маршруту № 48, ежедневно совершают 5 рейсов с заездом в Дубечино. Первый рейс из Дубечино в Михнево отправляется в 6:30, последний рейс из Михнево с заездом в деревню — в 18:45.

На маршруте действуют все льготы, предусмотренные для жителей Подмосковья и Москвы. Оплатить проезд можно банковскими и транспортными картами «Тройка» и «Стрелка».

«Расширение маршрута № 48 — важный шаг для развития транспортной системы округа. Мы работаем над тем, чтобы сделать общественный транспорт более доступным и комфортным для жителей», — подчеркнули в администрации округа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.