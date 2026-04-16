МАП Королева перевез 19,4 млн пассажиров в Подмосковье с начала года

Филиалы Мострансавто в Подмосковье перевезли десятки миллионов пассажиров с января 2026 года, а самым загруженным подразделением стал МАП № 10 в Королеве. Показатели работы проанализировали по итогам первых месяцев года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Мострансавто подвело итоги работы за первые месяцы 2026 года. Предприятие, подведомственное региональному минтрансу, оценило нагрузку на 12 межмуниципальных автотранспортных предприятий и определило наиболее востребованные маршруты.

Абсолютным лидером по числу перевезенных пассажиров стал МАП № 10 в Королеве. С января жители и гости региона совершили здесь более 19,4 млн поездок.

Большинство пассажиров оплачивают проезд социальными картами — по ним зафиксировано свыше 9,1 млн операций. Банковскими картами оплачено более 6,6 млн поездок. С использованием транспортных карт «Стрелка» и «Тройка» по тарифу «Кошелек» совершено более 3,6 млн поездок.

Второе место по интенсивности перевозок занял МАП № 11 в Балашихе с результатом более 18,1 млн поездок. Третьим стал МАП № 12 в Ногинске — свыше 14,1 млн поездок. В компании отметили, что разрыв между филиалами остается небольшим, и мониторинг пассажиропотока продолжится в течение года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.