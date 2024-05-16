Мантуров ездит по Пекину на китайском авто, который «существенно скромнее», чем Aurus

Первый зампред правительства РФ Денис Мантуров рассказал, что российской делегации предоставили машины китайского производства во время визита в КНР. По словам замглавы кабинета министров, предоставленный лично ему авто оказался «существенно скромнее», чем российский Aurus, сообщает Life.ru .

Мантуров также отметил, что Поднебесная так же начинает отказываться от импортной зависимости, что «видно везде». Тем не менее, первый зампредседателя правительства не исключил, что российские машины марки Aurus вскоре могут начать поставлять на китайский рынок.

«То, что мне предоставили, это существенно скромнее, чем Aurus. Но достойного качества», — сказал Мантуров о машине, на которой он передвигается в рамках визита.

По словам первого зампреда кабмина, раньше в КНР российским делегатам давали машины западного производства, однако теперь высокопоставленных гостей перевозят исключительно на китайских автомобилях.