Майские учения НАТО в Румынии перенесли из-за плохих дорог

Учения Североатлантического альянса Dacian Spring 25, которые были запланированы в Румынии на май 2025 года, вынуждены были перенести из-за плохого состояния дорог и мостов в государстве. Об этом сообщает ТАСС .

Армия, министерство иностранных дел и три государства НАТО требуют от ряда мэрий, министерства развития, общественных работ и администрации провести ремонт ряда дорог, а также четырех мостов. Эти объекты инфраструктуры были нужны для проведения учений Североатлантического альянса в мае 2025 года.

Дороги нужно отремонтировать, чтобы по ним могла пройти тяжелая техника. Однако местные чиновники отметили, что у них нет денег для организации подобных работ. Постановление правительства о выделении денег приняли только 31 января 2025 года.

В марте 2025 года Франция отметила, что направление дополнительного контингента войск в Румынию перенесли на осень.