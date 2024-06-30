Лукашенко: затор у Крымского моста устранят за несколько часов

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Для устранения затора у Крымского моста открыли дополнительные посты досмотров

Министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко заявил, что компетентные службы делают все возможное, чтобы очередь у Крымского моста сократилась как можно скорее, пишет ТАСС .

По словам Лукашенко, для устранения затора уже открыли дополнительные посты досмотров со стороны Краснодарского края и Республики Крым. Скопление машин должно исчезнуть в течение нескольких часов.

Сколько именно потребуется времени, министр не уточнил.

Ранее 30 июня у Крымского моста образовалась огромная пробка почти в тысячу машин. Со стороны Тамани в очереди на проезд ожидание составляло около трех часов.