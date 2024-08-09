Людям с «расстройствами сексуального предпочтения» хотят запретить водить машину

На портале проектов нормативных правовых актов появилось распоряжение российского правительства, где перечислен перечень заболеваний и отклонений, с которыми на территории страны запрещено водить машину. В их число попали «расстройства сексуального предпочтения».

В распоряжении приведен перечень противопоказаний из десяти названий различных болезней. В них входят психические расстройства, бредовые расстройства, расстройства настроения и эпилепсия. Отдельным пунктом в перечень включены расстройства сексуальных предпочтений и идентификации личности.

В Минздраве России сообщили ТАСС, что в опубликованном распоряжении на самом деле нет ничего нового. По данным ведомства, все вышеперечисленное давно относится к противопоказаниям для получения водительского удостоверения и включено в документ, который действует уже 10 лет — начиная с 2014 года.

Ранее в Минздраве перечислили лекарства, после которых запрещено садиться за руль автомобиля. В список препаратов вошли популярные лекарства от простуды.