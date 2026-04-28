Людей держат в терминале: пассажиры массово застряли в Шереметьево
Фото - © Кристина Соловьёва/РИА Новости
Сотни пассажиров авиационной компании «Победа» застряли в аэропорту Шереметьево. Они столкнулись с многочасовыми задержками рейсов, сообщает Baza.
Некоторые самолеты не вылетали уже больше 15 часов. Пассажиров заставляют сидеть в терминале и самолетах. Иногда их пускают в воздушное судно, а затем опять отправляют в аэропорт.
Из-за длительного ожидания терминалы оказались переполнены. Пассажирам приходилось спать на полу. Часть из них оказались без еды и воды. В гостиницы их не отправляют, предлагают искать жилье самостоятельно. При этом обещают компенсацию в будущем.
С аналогичными проблемами столкнулись пассажиры в разных регионах России. В авиакомпании отмечают, что причина в погоде.
