Людей держат в терминале: пассажиры массово застряли в Шереметьево

Сотни россиян не могут улететь из Шереметьево из-за снегопада

Сотни пассажиров авиационной компании «Победа» застряли в аэропорту Шереметьево. Они столкнулись с многочасовыми задержками рейсов, сообщает Baza .

Некоторые самолеты не вылетали уже больше 15 часов. Пассажиров заставляют сидеть в терминале и самолетах. Иногда их пускают в воздушное судно, а затем опять отправляют в аэропорт.

Из-за длительного ожидания терминалы оказались переполнены. Пассажирам приходилось спать на полу. Часть из них оказались без еды и воды. В гостиницы их не отправляют, предлагают искать жилье самостоятельно. При этом обещают компенсацию в будущем.

С аналогичными проблемами столкнулись пассажиры в разных регионах России. В авиакомпании отмечают, что причина в погоде.

