Липецкий таксист с помощью тойтерьера повышает свой рейтинг

В Липецке таксист Сергей стал брать с собой на работу тойтерьера по кличке Арчи, из-за чего клиенты стали чаще ставить ему максимальное количество звезд при оценке оказанной услуги, сообщает Baza .

По словам Сергея, до трудоустройства в такси он работал дальнобойщиком. В то время у него была другая собака, которую он брал с собой в поездки, чтобы не было скучно. Однажды любимец мужчины пропал, найти его не удалось. Когда тоска по животному утихла, он завел нового товарища — тойтерьера Арчи, который теперь сопровождает его по маршрутам такси в Липецке.

Мужчина утверждает, что пассажиры положительно реагируют на животное в салоне. По их словам, Арчи поднимает им настроение. Если случается так, что у кого-то есть аллергия на собак, то Сергей берет питомца на колени и не отпускает, пока поездку не завершит.

«Однажды случай был: забираю женщину с завода рано-рано утром. Она разговаривает с Арчи. Доезжаем до конечного пункта, она все говорит: „Арчи, все ерунда, понимаешь? Я с ночи, а теперь-то спать и перехотела. Кто меня укладывать будет?“» — поделился воспоминаниями таксист.

Мужчина подчеркивает, что очень рад замечать, когда из его машины пассажиры выходят довольными.