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Ликсутов: в ОЭЗ «Технополис Москва» за год выпустили 2,78 млн карт «Тройка»

С запуска нового производства в столице произвели 2,78 млн полностью отечественных карт «Тройка». Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина наращиваем технологический суверенитет в критически важных отраслях промышленности. В декабре 2023 года все операции по выпуску транспортных карт „Тройка“ локализовали в столице на площадке особой экономической зоны „Технополис Москва“. За год с момента открытия производства компания выпустила 2,78 млн российских карт», — подчеркнул Максим Ликсутов.

Он уточнил, что новая карта «Тройка» обеспечивает высокую степень защиты системы оплаты проезда и полностью соответствует самым высоким требованиям безопасности.

Отечественные транспортные карты «Тройка» выпускает компания-резидент ОЭЗ столицы — «Микрон Секьюрити Принтинг», которая является совместным предприятием ГУП «Московский метрополитен» и завода «Микрон».

По словам министра правительства города, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолия Гарбузова, благодаря производственным мощностям предприятий потребности столицы полностью удовлетворяются.

«Ежегодно завод „Микрон“ выпускает более 50 новых вариантов производимых изделий — микросхем, RFID-меток, транзисторов, стабилизаторов, усилителей. Достигать высоких показателей помогает модернизация и расширение производства — в 2024 году запущены новая линия по сборке микросхем в пластиковые корпуса, дополнительная линия сборки чип-модулей, а также новые участки сборки микросхем промышленного назначения», — рассказал Гарбузов.

Он добавил, что активное развитие московских компаний проходит при поддержке столицы.

Данный проект — один из наиболее значимых в высокотехнологичном секторе производства.

Гендиректор АО «Микрон» Гульнара Хасьянова отметила, что всего с 2022 года на отечественных микросхемах компании поставлено свыше 11 млн карт «Тройка».

«В 2023 году при поддержке Москвы „Микрон“ сделал важный шаг в развитии производства для обеспечения технологического суверенитета, „Тройка“ стала полностью российской», — пояснила Хасьянова.

Компании-резиденты особой экономической зоны «Технополис Москва» получают таможенные преференции и налоговые льготы. Благодаря этому они могут вкладывать в собственные производства больше средств.

Как подчеркнул генеральный директор особой экономической зоны «Технополис Москва» Геннадий Дегтев, резидентов ОЭЗ освобождают от уплаты земельного, транспортного и имущественного налогов на 10 лет.

«Кроме того, налоговая ставка на прибыль составляет всего 2% вместо 20%. Также резиденты освобождаются от уплаты таможенных пошлин и НДС при ввозе товаров и оборудования», — сказал Дегтев.