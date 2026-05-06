Ликсутов: в метро Москвы запустили поезд с кружевом и резиденцией Деда Мороза

Поезд-экскурсия по Вологодчине будет курсировать в метро Москвы до ноября

В московском метро обновили тематический поезд, посвященный Вологодской области. Брендированный состав будет курсировать по Калужско-Рижской линии до ноября текущего года. Каждый вагон рассказывает об отдельных направлениях региона: истории, гастрономии, народных промыслах и знаковых местах, об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Мы активно сотрудничаем с российскими регионами по задаче мэра Москвы Сергея Собянина. Мы обновили тематический поезд, который рассказывает пассажирам о Вологодской области, он будет курсировать по Калужско-Рижской линии до конца года. Это первый в 2026 году состав, посвященный одному из регионов страны. Благодаря таким поездам пассажиры могут больше узнать о стране, а регионы получают дополнительный поток туристов», — рассказал Ликсутов.

Вологодская область готовится к двум важным событиям. В 2027 году Вологда отметит 880-летие, а на будущие новогодние праздники областная столица станет «Новогодней столицей России». В вагонах поезда пассажиры могут узнать об ансамбле Вологодского кремля, Кирилло-Белозерском и Ферапонтовом монастырях, где сохранились фрески иконописца Дионисия, а также о продуктах, которыми славится регион.

Особое внимание в поезде уделили туристическим символам. Пассажирам расскажут о вотчине Деда Мороза, цехе по изготовлению нарядов для главного волшебника и его почте.

«Вологодчина богата своей культурой, природой, историческим наследием. Со всеми нашими главными достопримечательностями и промыслами теперь могут познакомиться москвичи и гости столицы. Каждая поездка на брендированном поезде превратится в настоящую экскурсию по Вологодской области. Приглашаем всех ощутить дух Места Силы Русского Мира и поближе познакомиться с Душой Русского Севера», — рассказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

В составах можно прочитать о местах, где гуляли поэты и художники, а также узнать, как связан с Вологодской областью Владимир Гиляровский — автор книги «Москва и москвичи». Все вагоны украсили знаменитым вологодским кружевом.

