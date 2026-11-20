В Москве с 14 по 20 ноября проходит 20-я «Транспортная неделя», в рамках которой организованы форум и выставка «Транспорт России». Свои решения представляют производители со всей страны, включая столичных разработчиков — в том числе резидентов особой экономической зоны «Технополис Москва». Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он отметил, что сегодня в столице порядка 760 предприятий выпускают электронику для автомобилей и поездов, грузовую технику, а также разрабатывают решения для дорожной инфраструктуры.

«Москва — один из ведущих центров разработки и пилотирования передовых решений для транспортной отрасли. <…> Гостей выставки „Транспорт России“ познакомили с продуктами, которые востребованы по всей стране. Так, досмотровое оборудование для безопасности пассажиров и грузов продемонстрировал резидент ОЭЗ „Технополис Москва“. На выставке есть и новинки промышленности — например, новая быстрая электрозарядная станция для скоростных автомагистралей», — подчеркнул Максим Ликсутов.

Как сообщили в пресс-службе Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы, на стенде резидента ОЭЗ «Диагностика-М» были представлены оборудования для транспортной безопасности: досмотр пассажиров и багажа, проверка автомобилей и грузов. Посетители могут увидеть компактные детекторы, интроскопы с ИИ-системой и макеты крупногабаритных инспекционно-досмотровых комплексов, предназначенных для контроля автотранспорта и грузов.

Впервые на выставке была показана новая разработка компании — специализированный инспекционно-досмотровый комплекс для работы на контейнерных терминалах. Оборудование способно просвечивать стальные стены контейнеров толщиной до 270 мм и распознавать не менее трех групп материалов — органических, неорганических веществ и их смесей. Две новинки уже установлены на площадках хранения грузовых контейнеров в Подмосковье.

Кроме того, столичный разработчик решений для зарядной инфраструктуры «Парус электро» (входит в дивизион «Автоматизированные системы управления и электротехника» госкорпорации «Росатом») представил новую быструю зарядную станцию «Революция». Она создана специально для скоростных автомагистралей и междугородних маршрутов и отличается особо надежной конструкцией. Силовые блоки отделены от управляющей электроники, что снижает тепловое воздействие на электрокомпоненты и повышает стабильность их работы. Мощность зарядки в зависимости от комплектации составляет от 60 до 320 кВт, при этом модель адаптирована к российским климатическим условиям.

По словам директора бизнес-юнита ЭЗС и СНЭ «Парус электро» Александра Нечаева, новая разработка отражает стратегию компании по созданию надежной, технологически независимой и экономически доступной зарядной инфраструктуры для российского рынка электротранспорта.

«Станция полностью разработана в собственном R&D-центре и будет производиться на территории нашего собственного технопарка в Москве. Полный контроль над разработкой и сборкой, выверенная компонентная база, а также удаленный мониторинг и сервисная поддержка позволяют нам обеспечивать стабильную работу. По результатам испытаний на всех известных в РФ марках электромобилей успешность зарядных сессий достигает 90–95%», — рассказал Нечаев.

Сегодня парк зарядных станций «Парус электро» превышает 1,5 тыс. единиц, из них 544 станции расположены в Московском регионе.

Москва выступает крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром России. Ежегодно в столице появляется порядка 150 высокотехнологичных предприятий. Сегодня в городе насчитывается более 4740 промышленных компаний с общим числом занятых 767 тысяч человек. Производителям предоставляется свыше 20 действенных мер поддержки — от компенсации процентов по инвестиционным кредитам до налоговых льгот и иных инструментов.