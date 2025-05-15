Ликсутов: столичные предприятия играют ключевую роль в развитии метро Москвы

15 мая Московскому метрополитену исполняется 90 лет. Он стал неотъемлемой частью жизни столицы, оставаясь самым удобным, безопасным и надежным видом транспорта. Ключевую роль в развитии его инфраструктуры играют предприятия, поставляющие критически важную продукцию, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Московский метрополитен на протяжении 90 лет остается образцом надежности, безопасности и комфорта. Под руководством мэра Москвы Сергея Собянина город активно развивает рельсовый каркас, что позволяет занимать лидирующие позиции в мире по эффективности транспортной системы и с каждым годом улучшать качество обслуживания пассажиров», — рассказал Максим Ликсутов.

Он добавил, что промпредприятия столицы оснащают метрополитен современным оборудованием, включая кабельно-проводниковую продукцию, сложные системы вентиляции, железнодорожной автоматики и противопожарной защиты.

История столичного метро началась со станции «Сокольники», которая 15 мая 1935 года впервые открыла двери для пассажиров, ознаменовав собой инженерный прорыв и новую эпоху городского транспорта. Сегодня Москва продолжает развивать метрополитен, расширяя сеть и внедряя передовые технологии. За последние 15 лет было построено 120 новых станций, и теперь их общее число достигло 302, включая станции Московского центрального кольца.

По словам министра правительства столицы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолия Гарбузова, московские производители традиционно участвуют в развитии метро, наращивая мощности, совершенствуя технологии и предлагая инновационные решения.

«Во многом этому способствует пул развитых инструментов поддержки, который включает свыше 20 всесторонних мер — льготное инвесткредитование, возможность арендовать землю у города по льготной ставке при строительстве предприятия в рамках масштабных инвестиционных проектов, присвоение специальных статусов и другие», — сказал Гарбузов.

С момента запуска первой линии метро в 1935 году компания «Москабельмет» остается ведущим поставщиком кабельно-проводниковой продукции, обеспечивающей энергоснабжение метрополитена и городского электротранспорта.

Ее силовые кабели используются практически во всех инженерных системах подземки, включая вентиляцию и водоотведение. Они проложены вдоль тоннелей и подземных сооружений, гарантируя бесперебойную работу метро. Кроме того, завод выпускает инновационные оптоволоконные кабели, обеспечивающие передачу данных, работу интернета и мобильной связи в метро.

Компания «Фабрика Вентиляции ГалВент» разработала и установила системы вентиляции, шумопоглощения и воздуховоды более чем на 100 станциях, включая «Фонвизинскую», «Селигерскую» и «Фили». Эти решения создают комфортные условия для пассажиров и улучшают качество воздуха в подземке.

Специалисты «Электропривод НПЦ-21» участвовали в оснащении свыше 50 станций, поставляя системы управления вентиляцией, насосными станциями, дымоудалением и противопожарной защитой. Например, на станции БКЛ «Сокольники» было установлено более 120 шкафов автоматики и диспетчеризации.

«В проектах метрополитена наша компания применяет современные отечественные решения, начиная от силовых шкафов и заканчивая интеллектуальными системами диспетчеризации. Каждый этап — от проектирования до пуско-наладочных работ — проходит с особым вниманием к качеству и надежности», — отметил гендиректор компании Валерий Притулин.

Он уточнил, что инженеры предприятия тщательно наблюдают за выполнением всех требований к безопасности объектов городской инфраструктуры.

Продукция «Газпромнефть — Битумные материалы» применяется для гидроизоляции наземных частей станций и подземных конструкций, защищая их от перепадов температур и механических повреждений.

Крупнейший российский производитель систем железнодорожной автоматики, компания «ЭЛТЕЗА» с 2019 года модернизирует метро, внедряя микропроцессорные системы управления движением поездов, что повышает безопасность и эффективность работы.

С 2013 года компания «Микрон» — ведущий отечественный производитель микроэлектроники — и ее совместное предприятие с Московским метрополитеном «Микрон Секьюрити Принтинг» (МСП), входящие в группу «Элемент» (ELMT) и являющиеся резидентами ОЭЗ «Технополис Москва», обеспечивают столичную подземку транспортными картами «Тройка». Эти карты позволяют жителям и гостям города удобно оплачивать проезд во всех видах московского транспорта. Общее количество выпущенных карт превысило 52 млн экземпляров.

С 2022 года в «Тройке» используются только российские чипы, произведенные «Микроном» и МСП. В конце 2023 года на мощностях «Микрон Секьюрити Принтинг» была введена в эксплуатацию линия по корпусированию микросхем в COB-модули (Chip-on-Board, технология «чип-на-плате»). Теперь весь цикл изготовления карт осуществляется в Москве, что делает «Тройку» полностью российским продуктом, повышая информационную безопасность и технологическую независимость транспортной системы. Производственные возможности предприятия полностью покрывают потребности столицы в бесконтактных картах.

В том же 2023 году начался выпуск обновленной версии «Тройки» с новым поколением российского чипа. Эта микросхема не имеет аналогов в стране, обладает памятью втрое больше, чем предыдущая модель, и соответствует самым строгим стандартам безопасности.

Еще один ключевой партнер Московского метрополитена — компания «Смарт Системз», специализирующаяся на RFID-продукции. Сотрудничество началось в 2015 году, и за это время предприятие изготовило свыше 15 млн единиц сувенирной продукции с функцией «Тройки»: RFID-брелоков, браслетов, попсокетов, а также транспортных карт. Помимо этого, завод ISBC (входит в «Смарт Системз») выпускает RFID-карты для регионов в рамках проектов ООО «СберТройка».

Параллельно столичные предприятия занимаются обновлением подвижного состава метрополитена. Важную роль в этом процессе играет компания ПК «ВТОРАЛЮМИНПРОДУКТ», отвечающая за экологичную утилизацию устаревших вагонов. В период с 2015 по 2020 год предприятие успешно вывело из эксплуатации значительное количество старых составов, внеся существенный вклад в модернизацию одной из крупнейших транспортных систем мира.