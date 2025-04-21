Ликсутов перечислил самые популярные наземные маршруты транспорта Москвы

Жители Москвы и гости российской столицы активно пользуются не только метро, но и городским наземным транспортом. По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, из 60 магистральных маршрутов самыми востребованными стали М3, Е85 и М1.

Три наземных транспортных маршрута — М3, Е85 и М1 — в будние дни совершают более 90 тысяч поездок. Частота и удобство рейсов помогают москвичам и туристам комфортно перемещаться из одной части города в другую.

«Автобусы и электробусы позволяют с комфортом добираться до станций рельсового каркаса или важных городских объектов. С начала года на всех магистральных маршрутах совершили более 63 млн поездок. Мы продолжаем повышать качество обслуживания пассажиров по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина», — отметил Ликсутов.

В Москве основные транспортные маршруты обеспечивают удобное соединение между различными районами города и ключевыми точками, включая центр города, станции МЦД, МЦК и метрополитен. По этим направлениям курсируют магистральные автобусы и электробусы, которые и пользуются популярностью у пассажиров.