Ликсутов: ОЭЗ Москвы обеспечивает транспорт столицы ключевыми компонентами

Для более чем 150 составов московского метро серии «Москва-2020» резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» поставил силовые пленочные конденсаторы. Они предназначены для тягловых приводов, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он отметил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе развивают собственное производство высокотехнологичных компонентов для транспорта.

«Сегодня один из резидентов ОЭЗ „Технополис Москва“ обеспечивает необходимой продукцией ключевые проекты столичного транспортного узла. С 2016 года предприятие оснастило конденсаторами приводы более 150 поездов метро — это свыше 600 вагонов, а также 70 пригородных экспрессов „Иволга“», — рассказал Ликсутов.

Он добавил, что собственные научно-исследовательским разработкам компании удалось локализовать производство сложнейших технологий внутри столицы.

Производством занимается компания «Нюкон Энерджи». Ее электротехнические изделия в транспортных преобразователях частоты эффективно защищают силовые полупроводники от перенапряжений и стабилизируют рабочее напряжение. Благодаря этому обеспечивается плавное и надежное управление скоростью двигателей пассажирского транспорта.

Инновационные элементы отличаются повышенной устойчивостью к высокому уровню нагрузок при интенсивной эксплуатации на линиях Московских центральных диаметров и столичного метро. Они отвечают требованиям безопасности, строгим экологическим стандартам и полностью заменяют заграничные аналоги в тягловых приводах.

Доля отечественного сырья на заводе составляет 90%, а его мощности на 70% оснащены отечественным оборудованием. Благодаря этому зависимость от импорта минимизирована, а снабжение транспортного комплекса Москвы необходимыми высокотехнологичными компонентами гарантировано.

Кроме серийного снабжения поездов «Иволга» и метро компоненты предприятия поставляются для составов «Ласточка», а также для высокоскоростного поезда, который является важнейшим для страны проектом новой высокоскоростной железнодорожной магистрали.

Особую экономическую зону «Технополис Москва» развивает столичный Департамент инвестиционной и промышленной политики. В текущем году ОЭЗ отмечает 20 лет со дня основания. За это время проект из стартовой площадки для инновационных проектов «Технополис Москва» трансформировался центр притяжения для определяющих технологический суверенитет России компаний и ключевой хаб отечественной промышленности. На сегодняшний день на 10 площадках особой экономической зоны суммарной площадью 430 га локализовали производство свыше 250 высокотехнологичных предприятий, которые представляют такие стратегические направления, как робототехника. ИТ, биомедицина, приборостроение и микроэлектроника.

В столице проминфраструктуру для высокотехнологичных предприятий активно развивают. Городские решения позволяют компаниям запускать инновационные производства и наращивать выпуск продукции. Это вносит вклад в реализацию нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».