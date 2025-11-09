Ликсутов: кабели для метро Москвы поставляют на условиях офсетного контракта

Москва заключила офсетный контракт с заводом «Спецкабель» на поставку кабельно-проводниковой продукции, предназначенной для нужд метрополитена. Это 4-я офсетная сделка в транспортной отрасли с начала года, ее общая сумма — более 32 млрд рублей, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Одной из ключевых мер поддержки московской промышленности и важным инструментом привлечения частных инвестиций в сектор производства является офсетный контракт. По распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина мы заключаем такие договоры со встречными инвестиционными обязательствами во всех сферах городского хозяйства», — сказал Ликсутов.

Вице-мэр подчеркнул, что заключение офсета на поставку кабельно-проводниковой продукции для столичной подземки станет важным шагом на пути к внедрению отечественных технологий в городской транспорт. Инвестор планирует вложить более 200 млн рублей в развитие производства.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, в течение 10 лет завод «Спецкабель» будет производить 315 видов продукции для Мосметро. Некоторые из них будут созданы впервые. Это обеспечит подземку качественными и соответствующими стандартам изделиями. Кроме того, это даст мощный толчок развитию отрасли.

В рамках выполнения условий офсетного договора инвестор осуществит масштабную модернизацию производственных мощностей. Так, будут увеличены производственные площади, приобретено новейшее высокотехнологичное оборудование, а также наняты и обучены новые кадры.

По словам вице-президента завода «Спецкабель» Сергея Лобанова, участие в офсетных контрактах — возможность внести вклад в развитие отечественной кабельной промышленности. Масштабный проект станет мощным стимулом для дальнейшего технологического развития и создания новых рабочих мест в отрасли.

С 2017 года столичные власти заключили свыше 35 офсетных контрактов на поставку лекарств, медицинских изделий, продуктов питания для молочно-раздаточных пунктов, элементов благоустройства, тяговых аккумуляторных батарей для электротранспорта, компактной коммунальной техники на электрической тяге, лифтового оборудования и др. Общий объем закупки составляет более 700 млрд рублей.

