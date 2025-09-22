Ликсутов: еще два электросудна поступили в Москву

Два новых электросудна выйдут на речные маршруты в Москве. «Рудневка» и «Самородинка» прибыли на сухогрузе из Санкт-Петербурга в четверг, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Суда должны будут пройти швартовые и ходовые испытания. Затем им выдадут необходимые разрешительные документы для перевозки пассажиров, после чего «Рудневка» и «Самородинка» выйдут на речные маршруты.

«Последние 2 электросудна уже прибыли в Москву, на данном этапе наш электрофлот полностью укомплектован. Суда новой поставки стали еще более инновационными и комфортными для пассажиров и экипажа. Сейчас специалисты занимаются их проверкой, уже скоро они выйдут на маршруты», — сказал Ликсутов.

Он добавил, что столица продолжает развивать регулярный речной электротранспорт по поручению мэра Сергея Собянина.

С появлением новых судов электрофлот мегаполиса будет насчитывать 31 современное судно. Ознакомиться с картой электросудов можно на едином транспортном портале.

Поездки на электросудах включены в абонемент у владельцев билетов «Единый» на 30, 90 и 365 дней. Актуальные маршруты, расписание и способы оплаты представлены в специальном разделе единого транспортного портала.