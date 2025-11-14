Льготные места для доноров появились в автобусах Подольска

В Подольске в автобусах примерно на 20 маршрутах, проходящих возле станции переливания крови, начали включать благодарности донорам и выделили для них места. Рядом разместили наклейки, на которых указано, что сидеть на льготных местах для пассажиров с детьми и инвалидов могут также и доноры крови. Новации коснулись таких популярных маршрутов, как № 21, 65, 520, 18, 446, 1034. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В округе станция переливания крови расположена на улице Кирова, 9. Теперь, когда автобус начнет подъезжать к остановке, рядом с которой находится медицинское учреждение, в салоне будут звучать слова благодарности донорам крови.

«Доноры помогают спасать жизни. Чем больше будет доноров, тем больше жизней будет спасено. Выразить слова благодарности — это самое малое, что мы можем сделать. А раз можем, то почему бы не сделать это? Мы решили провести такую акцию и поддержать доноров, напомнить, какое благородное и правильное это дело. Возможно, кто-то из пассажиров вдохновится и решит присоединиться к донорскому движению», — сказал первый заместитель директора МАП № 5 г. Подольск Василий Яицкий.

Среди работников «Мострансавто» регулярно проводится донорская акция «Маршруты к сердцу», и число работников, сдающих донорскую кровь, постоянно растет.

Стикеры размещают во всех автобусах «Мострансавто», маршрут которых проходит рядом с донорскими центрами и больницами, где жители могут сдавать донорскую кровь. Кроме того, подготовлено специальное оповещение в салонах автобусов.

