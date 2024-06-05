Ленинском округе продолжается ремонт дорог

В подмосковном Ленинском городском округе продолжается ремонт автомобильных дорог, из 25 улиц уже полностью обновлены две. Подрядная организация недавно завершила ремонт покрытия на улице Южной в Дрожжино и на Белокаменном шоссе в Видном. Из общей площади запланированных работ 165 тыс. кв. м дорожными службами в рамках первой волны выполнен ремонт на площади 55 тыс. кв. м. Об этом сообщила пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Каждый километр обновленной дороги — это шаг к повышению качества жизни в округе. Нашей главной целью является создание безопасных и удобных условий для всех участников дорожного движения, поэтому ремонт дорог играет важную роль. Сейчас работы ведем на четырех участках дорог. Всего до конца октября этого года мы планируем отремонтировать 25 дорог, включая два региональных участка», — сказал Станислав Каторов.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время ремонтные работы завершены на Белокаменном шоссе и улице Советской в Видном и на улице Южной в Дрожжино, там осталось провести работы по нанесению разметки. На участке дороги по улице Школьной в Видном завершают снятие старого слоя асфальта. Здесь работы планируют завершить в срок до 15 июня.

«Наши дорожные бригады, сконцентрированные на ремонте дорог в весенне-летнее время, работают круглосуточно, что обеспечить жителей высоким качеством дорожного покрытия как можно скорее. Сейчас все усилия направлены на ремонт дорог крупных участков, далее приступим к небольшим. При проведении ремонтных работ нашими специалистами проводятся следующие виды работ: удаление верхнего слоя покрытия с дорожного полотна, выравнивание канализационных люков, установка новых или реконструкция бордюров, а также укладка нового асфальта на проезжую часть», — отметил руководитель МБУ «ДорСервис» Антон Колесников.

В 2023 году на территории Ленинского городского округа в рамках ремонта было обновлено 19 участков муниципальных дорог. На всех участках обновили покрытие, укрепили обочины и нанесли разметку.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.