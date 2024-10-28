Ленинский округ вошел в пилотный проект по организации платных парковок

Комплекс мер по решению проблем хаотичной парковки автотранспорта приняли в Видном. С 1 ноября стоянка машин на трех улицах в центре города станет платной. Вырученные средства будут направлены на содержание и развитие территорий муниципалитета, сообщила пресс-служба главы Ленинского городского округа.

«Зона платной парковки будет организована на всем протяжении Советского проезда, на улице Заводской от налоговой инспекции до ЗАГСа и в микрорайоне Солнечный от торгового центра „Курс“ до Сбербанка. Именно в этих локациях на сегодняшний день наблюдается наибольшее скопление припаркованного транспорта, в том числе грузового и коммерческого, что создает помехи для остальных участников дорожного движения. Принятые меры позволят частично решить данную проблему», — сказал замглавы Ленинского округа Андрей Пальтов.

Он уточнил, что зоны платной парковки будут обозначены информационными щитами, а также соответствующими дорожными знаками. Стоимость стоянки транспортных средств в этих зонах составит 50 рублей в час. Оплата будет взиматься круглосуточно, кроме официальных праздничных дней. Внести необходимую сумму нужно при помощи SMS на номер 7757 или в приложении «Парковки России» в течение 10 минут после того, как автомобиль припаркован. Штраф за неуплату — 2500 рублей.

Вырученные с автомобилистов средства поступят в местный бюджет и будут направлены на ремонт дорог и благоустройство общественных территорий муниципалитета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.