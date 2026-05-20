Ленинградский вокзал открывают в Москве. Что изменилось после реконструкции?

Названа предполагаемая дата открытия Ленинградского вокзала — 22 мая. Он был закрыт на реконструкцию два года назад, сообщает MSK1.RU .

В августе 2024 года власти приняли решение закрыть вокзал на реконструкцию. Они обусловили эту необходимость внедрением в единую транспортную систему Москвы.

Программа интеграции включает обновление фасадов здания, перепланировку внутренних помещений, благоустройство привокзальной территории. Также теперь из вокзала можно будет сразу выйти в метро — на станцию «Комсомольская».

Ленинградский — старейший железнодорожный вокзал Москвы, который построили в 1844–1851 годах по проекту Константина Тона. Последний раз его реконструкция проводилась в 2018 году.

