Ледяной дождь для ПД-8: авиадвигатель испытали 220 кг града из пушки

Российский авиадвигатель ПД-8 для самолета «Суперджет» успешно прошел испытания на попадание в облако шквалистого града. Проверки проводились на открытом стенде рыбинского предприятия «ОДК-Сатурн», где имитировали экстремальные погодные условия на разных высотах и скоростях полета, сообщает «Ростех» .

Для проверки двигателя изготовили более трех тонн ледяных горошин диаметром 16 миллиметров. Из специальной четырехствольной пушки в двигатель в течение 30 секунд выпустили заряды общей массой около 220 килограммов — скорость полета льда достигала 240 метров в секунду.

Несмотря на столь жесткие условия, силовая установка показала надежную работу. Двигатель не потерял устойчивости и продолжил работать в штатном режиме. Испытания подтвердили механическую прочность лопаток, узлов и деталей. Заместитель директора по продажам ОДК Федор Миронов заявил, что успешный тест доказывает правильность конструкторских решений, которые использовали инженеры госкорпорации «Ростех» при создании ПД-8.

Данный двигатель уже проверили на обледенение на стенде в ЦИАМ, а также в составе «Суперджета» во время полетов в Архангельской области. ПД-8 выдержал 150-часовые испытания, имитирующие длительную эксплуатацию, а также проверки на заброс птиц и воды, обрыв лопатки вентилятора, работу при боковом ветре и тесты реверсивного устройства. Во всех случаях силовая установка подтвердила свою надежность и безопасность.

Двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8 создан с применением передовых технологий и новейших отечественных материалов на рыбинском предприятии «ОДК-Сатурн». Отечественная силовая установка тягой 8 тонн предназначена для ближнемагистральных самолетов «Суперджет-100» и самолетов-амфибий Бе-200 производства Объединенной авиастроительной корпорации «Ростех». Успешное прохождение сертификационных испытаний приближает запуск двигателя в серийное производство.

