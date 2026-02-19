«Ласточка» Москва-Курск застряла перед Тулой из-за сильного снегопада

сегодня в 13:10

«Ласточка», которая ехала из Москвы в Курск, застряла на въезде в Тулу из-за сильной метели. Стрелки замело снегом, сообщает « Осторожно, новости ».

Пассажиры поезда выехали в 08:46. «Ласточка» остановилась в Серпухове, согласно расписанию. Однако затем застряла на въезде в Тулу.

Вероятная причина остановки — заметенные снегом стрелки. Пассажирам сказали занять свои места.

Точной информации о том, сколько еще придется стоять, нет. На опубликованных фото уставшие пассажиры «Ласточки» ждут отправления. Некоторые легли спать на пассажирские места.

