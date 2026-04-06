Lada Niva отметила 49 лет и сохранила спрос

5 апреля Lada Niva отметила 49-летие. За это время выпущено более 2,5 млн автомобилей, около 700 тыс. из них отправлены на экспорт, сообщает kubanpress.ru .

ВАЗ-2121 «Нива» разработали в 1971 году, серийное производство стартовало в 1977-м. Изначально модель создавали для сельских районов СССР, однако вскоре она вышла на международный рынок. Экспортная версия стала самой успешной в истории АвтоВАЗа.

Конструкция внедорожника за десятилетия почти не изменилась. Автомобиль сохранил внешний облик и ключевые технические решения, благодаря которым остается востребованным для бездорожья.

Автообозреватель «За рулем Кубань» Юрий Крамаренко ответил, устарела ли «Нива».

«На этот счет есть разные мнения. Я имею в виду насчет эффективности этого автомобиля в наше время. Многие говорят, что это уже давно устаревший кусок металла. К тому же, не очень безопасный, мягко говоря. Но есть и другое мнение. „Нива“, она простая и эффективная за пределами дорог. Как говорится, простая, как автомат Калашникова. Он был эффективен 60 лет назад, не менее эффективен и сейчас. Я ближе к мнению, что этот автомобиль актуален и сейчас. Но он, как это принято говорить, сделан „под задачу“. То есть, для определенных целей и условий. В сельской местности эта машина очень часто просто незаменима. Спросите сельского агронома или механизатора. Как ездить по полям в хозяйствах? Для этого „Нива“ вполне подходит. Но главное в таких условиях — это доступность обслуживания. Ремонтировать этот внедорожник можно в любом гараже „на коленке“. Вывод — он нужен», — прокомментировал он.

Среди достижений модели — работа 11 лет в Антарктиде, подъем на высоту 5726 метров в Тибете и призовые места в ралли «Париж — Дакар» в 1980-х годах.

