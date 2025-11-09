Lada Largus могут снять с продажи из-за массовых жалоб автовладельцев

Отечественный автомобиль Lada Largus могут снять с продажи и признать не соответствующей требованиям безопасности. Автовладельцы массово жалуются на проблемы с рулем, сообщает Mash .

Росстандарт уведомил «АвтоВАЗ» о несоответствии продукции требованиям технического регламента после обращения Национального автомобильного союза. Водители жаловались, что с появлением холодов руль сильно затягивает/закусывает, из-за чего есть риск ДТП.

На заводе в Ижевске с 21 октября проводят проверку компонентов и тестирование продукции. По завершении тестов автоконцерн должен предоставить отчет.

В официальном письме от Росстандарта указано, что до окончания проверки отечественный производитель ввел ограничение на продажу всех товарных автомобилей Lada Largus. Однако на данный момент эти ограничения не были введены.

«На сегодняшний день „АвтоВАЗ“ не получал от Росстандарта дополнительных писем после запроса об информации, опубликованной в интернете. На запрос Росстандарта готовится официальный ответ», — заявили в «АвтоВАЗе».

Представитель автоконцерна добавил, что запретов на продажу автомобилей в запросе Росстандарта не содержится. В дилерскую сеть направлены рекомендации с механизмом устранения и профилактики указанной особенности конструкции.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.